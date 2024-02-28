Задержан аферист, выманивший 162 млн у дочери бывшего челябинского губернатора

Сотрудники МВД задержали в Москве афериста, который выманил 162 миллиона рублей у дочери сбежавшего из России экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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