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Украина будет собирать турецкие БПЛА покрупнее «Байрактаров»

Украина будет собирать турецкие БПЛА покрупнее «Байрактаров»

Военно-техническое сотрудничество между Украиной и Турцией продолжает развиваться. В городе Василькове Обуховского района Киевской области вскоре появится современный совместный украинско-турецкий завод, на котором будут собирать беспилотники.

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