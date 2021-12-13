Украина будет собирать турецкие БПЛА покрупнее «Байрактаров»

Военно-техническое сотрудничество между Украиной и Турцией продолжает развиваться. В городе Василькове Обуховского района Киевской области вскоре появится современный совместный украинско-турецкий завод, на котором будут собирать беспилотники.
Военно-техническое сотрудничество между Украиной и Турцией продолжает развиваться. В городе Василькове Обуховского района Киевской области вскоре появится современный совместный украинско-турецкий завод, на котором будут собирать беспилотники.
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