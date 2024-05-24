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Смирнов: Призыв Столтенберга бить по России является попыткой запугивания

Смирнов: Призыв Столтенберга бить по России является попыткой запугивания

Призыв генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) снять ограничения на удары Украины по территории России с использованием западного оружия является попыткой запугать Россию на фоне успехов на фронте.

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