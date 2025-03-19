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Турция дешевеет для русских: исторический минимум лиры открывает возможности

Турция дешевеет для русских: исторический минимум лиры открывает возможности

Исторический минимум турецкой лиры делает отдых в Турции более доступным для русских туристов. Снижение курса может удешевить местные услуги, хотя цены на туры зависят и от стоимости авиабилетов, которые могут не измениться.

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