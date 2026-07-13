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Русская весна

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В России призвали не повышать ключевую ставку из-за ситуации с топливом

В России призвали не повышать ключевую ставку из-за ситуации с топливом

Высокая ключевая ставка в РФ, наряду с крепким рублём, продолжает оставаться сдерживающим инвестиции фактором, бизнес надеется, что ситуация не усугубится из-за проблем с топливом и роста цен на него.

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