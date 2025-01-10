«Рождественское наступление» Зеленского под Курском шокировало зарубежных экспертов

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Комментарии
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Владислав Владислав
Интересно...
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16 час.
Регина Толстоброва
И слава богу что они не могут наступать. Чтобы было если они это могли. одна кровь бы реками лилась. звериный лиу этих бойцов.
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15 час.

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