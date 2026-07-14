Глава Коми сообщил о кончине историка Александра Попова

В Коми скончался известный русский историк Александр Попов. Глава республики Ростислав Гольдштейн выразил соболезнования и отметил значительный вклад ученого в укрепление межнационального мира и научную работу в регионе.
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