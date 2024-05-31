Эксперт рассказал, за что у россиян могут забрать загранпаспорт

Специалист отметил, что существуют единые и достаточно жесткие правила перевода имен на латинскую раскладку Россиян могут не выпустить из страны из-за ошибок в транслитерации имени в загранпаспорте, предупредил в разговоре с "Лентой.
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