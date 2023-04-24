Ахо – рекордсмен «Каролины» по голам (20) в плей-офф, он обогнал Эрика Стаала

Себастьян Ахо набрал 3 (1+2) очка в матче с «Айлендерс» (5:2) и был признан первой звездой. Форвард забросил 20-ю шайбу в Кубке Стэнли и вышел на первое место в истории «Каролины», опередив Эрика Стаала, на счету которого 19 голов.