Боррель предлагает снять ограничение на оружие, переданное Киеву

Ограничения на применение переданного Украине оружия должны быть сняты, оно должно быть использовано в полном объеме для нанесения ударов по военным объектам на территории России в соответствии с международными правилами.
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