Иммобиле забил 25+ голов за сезон в лиге трижды за последние 6 лет. Ранее это сделали Месси, Роналду и Левандовски

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле поразил ворота «Милана» (1:2) в матче Серии А. 32-летний итальянец – четвертый за последние 6 лет игрок топ-5 лиг Европы, забивший более 25 голов не менее чем в трех розыгрышах чемпионата.
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