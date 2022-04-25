Иммобиле забил 25+ голов за сезон в лиге трижды за последние 6 лет. Ранее это сделали Месси, Роналду и Левандовски

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле поразил ворота «Милана» (1:2) в матче Серии А. 32-летний итальянец – четвертый за последние 6 лет игрок топ-5 лиг Европы, забивший более 25 голов не менее чем в трех розыгрышах чемпионата.