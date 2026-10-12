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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» проиграл 4-й матч подряд – сегодня 2:3 от «Сочи»

« Ак Барс » проиграл «Сочи» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Команда тренера Анвара Гатиятулина  потерпела 4-е поражение подряд.

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