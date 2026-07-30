Посол Долгов: Зеленскому нужно перемирие, Москве — долгосрочный мир

Украина в ближайшее время предпримет попытку добиться перемирия на поле боя. Причина — ухудшение экономической ситуации, спровоцированное российскими ударами по портовой инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса страны.
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