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Посол Долгов: Зеленскому нужно перемирие, Москве — долгосрочный мир

Украина в ближайшее время предпримет попытку добиться перемирия на поле боя. Причина — ухудшение экономической ситуации, спровоцированное российскими ударами по портовой инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса страны.

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