Вступление Украины в Евросоюз откладывается минимум до 2030 года

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Евросоюз не рассматривает возможность вступления Украины в объединение до 2030 года из-за предстоящих сложных переговоров и опасений ряда стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Школьник устроил ...
- LD Три человека пост...
- LD Три человека пост...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым