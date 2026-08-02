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Регионы России

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«Детройт Ред Уингз» рассматривают новые модели управления после отставки Айзерманa

«Детройт Ред Уингз» рассматривают новые модели управления после отставки Айзерманa

В настоящее время клуб раздумывает, будет ли сохранена прежняя структура с одним главным лицом, как это было при Айзермане, либо будет введена другая модель, предусматривающая наличие как президента, так и генерального менеджера.

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