«Детройт Ред Уингз» рассматривают новые модели управления после отставки Айзерманa

В настоящее время клуб раздумывает, будет ли сохранена прежняя структура с одним главным лицом, как это было при Айзермане, либо будет введена другая модель, предусматривающая наличие как президента, так и генерального менеджера.
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