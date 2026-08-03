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Мы соседи по планете

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10 жутких фотографий и истории, которые за ними стоят

10 жутких фотографий и истории, которые за ними стоят

Беспристрастная техника с фотографической точностью фиксирует события реальной жизни. Некоторые снимки сразу же вызывают бурю эмоций и создают у зрителей соответствующее настроение, другие, наоборот, кажутся абсолютно непонятными, пока не узнаешь, что же именно на них происходит.

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