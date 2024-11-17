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Дембеле о нарядах сборной Франции: «Нам это нравится – мы смотрим на стиль друг друга. Некоторые из нас немного соревнуются, как я и Конате, например»

В октябре защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате прибыл в расположение сборной в светло-зеленой балаклаве, закрывающей все лицо, и объяснил это желанием посоревноваться с Жюлем Кунде, чей стиль неоднократно становились предметом споров.

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