Дембеле о нарядах сборной Франции: «Нам это нравится – мы смотрим на стиль друг друга. Некоторые из нас немного соревнуются, как я и Конате, например»

В октябре защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате прибыл в расположение сборной в светло-зеленой балаклаве, закрывающей все лицо, и объяснил это желанием посоревноваться с Жюлем Кунде, чей стиль неоднократно становились предметом споров.