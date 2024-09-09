Ozempic стал лучше: «гельземпик» приведет к прорыву в области снижения веса

Недавние исследования французской биотехнологической компании Adocia показали новую многообещающую формулу семаглутида, активного ингредиента популярных препаратов для лечения диабета и снижения веса Ozempic и Wegovy.
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