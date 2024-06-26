Оргкомитет Игр БРИКС объяснил, почему Мажейка не смог выступить в соревнованиях по борьбе корэш

Литовский спортсмен Андрюс Мажейка, который планировал выступить на Играх БРИКС в соревнованиях по борьбе корэш в весовой категории до 85 кг, не смог принять участие из-за полученной травмы на тренировке.
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