Специалисты объяснили россиянам, как ходьба влияет на мозг и когнитивные функции

Такой отдых активирует нейропластичность мозга Недостаток активности, стресс и монотонность жизни негативно сказываются на работе мозга, но есть простой способ улучшить когнитивные функции — это ходьба, сказали РИАМО основатели приложения ChallengeGo Роман Прилипко и Константин Южный.
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