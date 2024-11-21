Специалисты объяснили россиянам, как ходьба влияет на мозг и когнитивные функции

Такой отдых активирует нейропластичность мозга Недостаток активности, стресс и монотонность жизни негативно сказываются на работе мозга, но есть простой способ улучшить когнитивные функции — это ходьба, сказали РИАМО основатели приложения ChallengeGo Роман Прилипко и Константин Южный.