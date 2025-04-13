Основатель ЧВК Blackwater: дойти до Берлина маршалу Жукову помогли мощности США

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс отметил, что производственные мощности США сыграли ключевую роль в победе союзников во Второй мировой войне, как сообщает Asia Times.
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