В Петербурге ожидается новый снежный коллапс

Циклонический вихрь "Юмит" принес в Санкт-Петербург потепление и очередной снегопад. В связи с неготовностью коммунальных служб города к обильным осадкам и некачественной уборкой улиц в Северной столице ожидается новый снежный коллапс и гололедица.