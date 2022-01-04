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В Петербурге ожидается новый снежный коллапс

В Петербурге ожидается новый снежный коллапс

Циклонический вихрь "Юмит" принес в Санкт-Петербург потепление и очередной снегопад. В связи с неготовностью коммунальных служб города к обильным осадкам и некачественной уборкой улиц в Северной столице ожидается новый снежный коллапс и гололедица.

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