В рамках своего регулярного стендапа для социальных сетей президент Украины Владимир Зеленский донес до мира сразу две своих инициативы – законопроект о множественном гражданстве и указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ».
Зеленский решил узаконить терроризм против России
Комментарии
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Misha Glusch
и действительно, почему бы не снести весь правительственный квартал на банковой? и заодно все административные здания органов управления и силовых структур во всех областных центрах руины? это же законные цели, пиндосы первым делом бы это сделали, никаких братьев там давно нету...
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23 час.
Гарий Щерба
Да НАДО быть ОТКРОВЕННЫМ ДэБИЛОМ что бы БРАТЬ гражданство Зе Рейха ....!!!
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23 час.
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