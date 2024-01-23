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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Зеленский решил узаконить терроризм против России

Зеленский решил узаконить терроризм против России

В рамках своего регулярного стендапа для социальных сетей президент Украины Владимир Зеленский донес до мира сразу две своих инициативы – законопроект о множественном гражданстве и указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ».

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Комментарии
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Misha Glusch
и действительно, почему бы не снести весь правительственный квартал на банковой? и заодно все административные здания органов управления и силовых структур во всех областных центрах руины? это же законные цели, пиндосы первым делом бы это сделали, никаких братьев там давно нету...
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23 час.
Гарий Щерба
Да  НАДО  быть  ОТКРОВЕННЫМ  ДэБИЛОМ  что бы   БРАТЬ гражданство Зе Рейха ....!!!
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23 час.

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