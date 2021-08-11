Признавшийся в убийстве депутат Заксобрания Камчатки получил два месяца домашнего ареста

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, признавшийся в убийстве местного жителя по неосторожности, получил два месяца домашнего ареста на время проведения расследования.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, признавшийся в убийстве местного жителя по неосторожности, получил два месяца домашнего ареста на время проведения расследования.
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