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Признавшийся в убийстве депутат Заксобрания Камчатки получил два месяца домашнего ареста

Признавшийся в убийстве депутат Заксобрания Камчатки получил два месяца домашнего ареста

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, признавшийся в убийстве местного жителя по неосторожности, получил два месяца домашнего ареста на время проведения расследования.

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