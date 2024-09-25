Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 343 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    Ой, да продавайте!! Россияне только а ладоши похлопают!!На Украине выстав...
  • галина
    Дума вообще принимает законы не во благо народа, а против него. Эту думу давно пора распустить. Ничего хорошего от не...В России отклонил...
  • Виктор Фоменко
    Если бы Германия со своими союзниками не поставляли главному украинскому наркоману своё оружие, уже давно бы был мир.В Германии призна...

Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ

Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ

Российские бойцы подбили бронетранспортер М113, а также несколько пикапов и минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении, сообщил в своем Telegram-канале генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх