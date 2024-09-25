Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ

Российские бойцы подбили бронетранспортер М113, а также несколько пикапов и минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении, сообщил в своем Telegram-канале генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
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