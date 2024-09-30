В Крыму строят 9 многоквартирных домов для репатриантов

Более 300 представителей ранее департированных народов получили жильё в этом году в Крыму. Это произошло в рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», заявил в эфире телеканала «Миллет» председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов.
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