В Крыму строят 9 многоквартирных домов для репатриантов

Более 300 представителей ранее департированных народов получили жильё в этом году в Крыму. Это произошло в рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», заявил в эфире телеканала «Миллет» председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов.