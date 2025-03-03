БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Леонид Красин после революции. «Топ-менеджер» и дипломат

Леонид Красин после революции. «Топ-менеджер» и дипломат

В предыдущей статье мы говорили о революционной деятельности Леонида Красина, которая не помешала ему стать более чем успешным инженером и занять должность главы всероссийского представительства немецкой электротехнической компании «Сименс и Шуккерт».

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СХ
Сергей Храмов
На таких великих людях как Красин Леонид Борисович удержалась Россия после двух революций. РВСН.
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