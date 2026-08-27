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Вгудок

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Физика труда: жизнь, иерархия и подвиг паровозной бригады. Рассказ старого машиниста, глава 6: сколько зарабатывали железнодорожники в паровозный век

Физика труда: жизнь, иерархия и подвиг паровозной бригады. Рассказ старого машиниста, глава 6: сколько зарабатывали железнодорожники в паровозный век

Техника мертва без людей. В этой главе автор срывает покровы с паровозной романтики, описывая жёсткую иерархию бригады, систему премий и наказаний, а также адский физический труд, который требовался для поддержания давления пара на затяжных подъёмах.

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