Физика труда: жизнь, иерархия и подвиг паровозной бригады. Рассказ старого машиниста, глава 6: сколько зарабатывали железнодорожники в паровозный век

Техника мертва без людей. В этой главе автор срывает покровы с паровозной романтики, описывая жёсткую иерархию бригады, систему премий и наказаний, а также адский физический труд, который требовался для поддержания давления пара на затяжных подъёмах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии