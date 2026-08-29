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Газета.ру

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МИД России: Запад фактически осуществляет внешнее управление властью на Украине

МИД России: Запад фактически осуществляет внешнее управление властью на Украине

Страны Запада фактически осуществляют внешнее управление властью на Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

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