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Биография самого твердого минерала: алмаз и его роль в энергетике

Биография самого твердого минерала: алмаз и его роль в энергетике

﻿﻿Алмаз — самый твёрдый минерал на Земле. Что является причиной этого? Какие перспективы это открывает для энергетической отрасли? Блестит, проводит тепло и сводит с ума Алмазы обладают невероятной прочностью, блеском и способностью проводить тепло.

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