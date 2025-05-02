Биография самого твердого минерала: алмаз и его роль в энергетике

Алмаз — самый твёрдый минерал на Земле. Что является причиной этого? Какие перспективы это открывает для энергетической отрасли? Блестит, проводит тепло и сводит с ума Алмазы обладают невероятной прочностью, блеском и способностью проводить тепло.
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