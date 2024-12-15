«Дать шанс»: Турция заявила о возможности сотрудничества с Сирией

Гюлер: при инициативе Сирии Турция может сотрудничать с новыми властями Турция готова предоставить поддержку новым властям Сирии в военной и оборонной сферах, если сирийская администрация обратится с соответствующим запросом, сообщил глава Минобороны страны Яшар Гюлер в эфире телеканала TRT.
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