«Дать шанс»: Турция заявила о возможности сотрудничества с Сирией

Гюлер: при инициативе Сирии Турция может сотрудничать с новыми властями Турция готова предоставить поддержку новым властям Сирии в военной и оборонной сферах, если сирийская администрация обратится с соответствующим запросом, сообщил глава Минобороны страны Яшар Гюлер в эфире телеканала TRT.