Названы главные отличия между покупкой и долгосрочной арендой недвижимости в 2025 году

Покупка недвижимости подходит тем, кто хочет закрепиться в регионе и защитить сбережения от инфляции, а аренда — тем, кто не готов к долгосрочным обязательствам, рассказала риелтор, основатель агентства недвижимости «Таиланд Вилла центр» Светлана Ермоленко.