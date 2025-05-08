Названы главные отличия между покупкой и долгосрочной арендой недвижимости в 2025 году

Покупка недвижимости подходит тем, кто хочет закрепиться в регионе и защитить сбережения от инфляции, а аренда — тем, кто не готов к долгосрочным обязательствам, рассказала риелтор, основатель агентства недвижимости «Таиланд Вилла центр» Светлана Ермоленко.
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