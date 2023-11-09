Подведены итоги Регионального рекламного форума RAF-2023

2 ноября в Алматы прошел IV Региональный рекламный форум RAF. Одно из крупнейших мероприятий отрасли собрало около 500 профессионалов рекламно-медийной и маркетинговой сфер – представителей рекламных агентств, сейлз-хаусов, диджитал-платформ, операторов наружной рекламы, СМИ и маркетинга ведущих компаний, сообщили организаторы.
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