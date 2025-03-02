Ожидаются осадки: синоптик Ильин дал прогноз с 3 по 7 марта

На предстоящей рабочей неделе под влиянием западно-восточного переноса воздушных масс, наметившаяся в выходные неустойчивость в атмосфере над Тульской областью сохранится, и в первой половине недели ожидается преобладание облачной погоды с осадками.
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