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On-Chart AI indicators: The model is grading its own homework

On-Chart AI indicators: The model is grading its own homework

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