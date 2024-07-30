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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канада, Франция и Германия вышли в 1/4 финала Олимпиады-2024

Благодаря победе Германии над Бразилией (86:73) сразу три сборные гарантировали себе место в 1/4 финала плей-офф баскетбольного турнира на Олимпийских играх-2024 в Париже.

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