13 фактов о подлодках, которые в корне изменят представления о них современных обывателей

Все, что боялись спросить о подлодках. Подводные лодки - удивительные машины. Вот только так ли много мы о них знаем на самом деле? Может статься так, что и половина представлений, почерпнутая из рассказов и кино, не соответствует действительности, ведь в реальности все обычно обстоит на порядок сложнее.
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