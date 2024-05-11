Актриса Хаматова с друзьями устроят читку пьесы по советским стихам в Риге

В Риге пройдет читка пьесы "Тараканище и другие. Детские/недетские стихи", которая состоит из стихов детских поэтов советского периода — Даниила Хармса, Корнея Чуковского, Николая Олейникова и Николая Заболоцкого.
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