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Актриса Хаматова с друзьями устроят читку пьесы по советским стихам в Риге

Актриса Хаматова с друзьями устроят читку пьесы по советским стихам в Риге

В Риге пройдет читка пьесы "Тараканище и другие. Детские/недетские стихи", которая состоит из стихов детских поэтов советского периода — Даниила Хармса, Корнея Чуковского, Николая Олейникова и Николая Заболоцкого.

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