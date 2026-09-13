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Тренер «Зенита»: «Приняли решение, что Мостовой может получать в «Локомотиве» больше игрового времени, чем у нас»

Тренер «Зенита»: «Приняли решение, что Мостовой может получать в «Локомотиве» больше игрового времени, чем у нас»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался об уходе полузащитника Андрея Мостового в «Локомотив».

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