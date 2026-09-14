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Царьград

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Арестованы: в Омской области ФСБ пресекла канал нелегальной миграции

Арестованы: в Омской области ФСБ пресекла канал нелегальной миграции

Идея иноземцев незаконно пересечь границу с Россией потерпела фиаско. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области пресекли попытку незаконного пересечения российско-казахстанской границы.

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