Арестованы: в Омской области ФСБ пресекла канал нелегальной миграции

Идея иноземцев незаконно пересечь границу с Россией потерпела фиаско. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области пресекли попытку незаконного пересечения российско-казахстанской границы.
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