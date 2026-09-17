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Газета.ру

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Мосгорсуд признал законным решение по иску певца Егора Крида

Мосгорсуд признал законным решение по иску певца Егора Крида

Московский городской суд подтвердил законность решения по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин).

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