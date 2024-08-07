Главной статьей расходов российских студентов оказалась еда и бытовые нужды

Ровно две трети опрошенных российских студентов совмещают работу и учебу для получения дохода. Почти треть респондентов (30%) зависит от финансовой помощи со стороны родителей, а 4% — занимаются подработками и проектной деятельностью.
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