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Чужого не надо: авто-эксперт предупредил о рисках при оформлении

Чужого не надо: авто-эксперт предупредил о рисках при оформлении

Возникнут проблемы, если поставить на учет на свое имя машину другого человекаВладельцев авто могут поджидать неприятности, если они согласятся поставить на учет на свое имя машину другого человека.

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