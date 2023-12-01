«Сбер» выпустил «Умную камеру здоровья». Для самостоятельной диагностики пациентов

Новое устройство должно расширить возможности дистанционной диагностики пациентов и сделать удаленную консультацию врача более эффективнойКак сообщает пресс-служба «Сбера», «Умная камера здоровья» позволяет пациенту самостоятельно проводить осмотр и передавать информацию врачу.
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