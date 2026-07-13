Дизайнер BMW X6 и викарий Канадской епархии стали гражданами России по указу Путина

Гражданство РФ предоставили не только дизайнеру и епископу: всего в списке 12 иностранцев Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства ряду иностранцев — документ размещен на официальном портале правовой информации, пишут "Ведомости".