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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Дизайнер BMW X6 и викарий Канадской епархии стали гражданами России по указу Путина

Дизайнер BMW X6 и викарий Канадской епархии стали гражданами России по указу Путина

Гражданство РФ предоставили не только дизайнеру и епископу: всего в списке 12 иностранцев Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства ряду иностранцев — документ размещен на официальном портале правовой информации, пишут "Ведомости".

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