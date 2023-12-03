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Народ ЦАР на хочет расставаться с «Вагнером», хотя Запад на этом настаивает

Народ ЦАР на хочет расставаться с «Вагнером», хотя Запад на этом настаивает

В центре Банги на видном месте возвышается трогательный памятник российским военным инструкторам. Его наличие в столице Центральноафриканской республики, как и присутствие в этой стране ЧВК «Вагнер» – реальность, которую признают все.

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