На совместном заседании АТК и оперативного штаба обсудили вопросы безопасности и антитеррористической защищенности в Ивановской области

В преддверии Дня знаний, Дня солидарности в борьбе с терроризмом, а также проведения Единого дня голосования состоялось совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Ивановской области, где обсудили вопросы по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности.