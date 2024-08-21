На совместном заседании АТК и оперативного штаба обсудили вопросы безопасности и антитеррористической защищенности в Ивановской области

В преддверии Дня знаний, Дня солидарности в борьбе с терроризмом, а также проведения Единого дня голосования состоялось совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Ивановской области, где обсудили вопросы по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности.
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