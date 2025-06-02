Две короткие рабочие недели подряд ждут крымчан в июне

В июне крымчан ждут две короткие рабочие недели подряд в связи с религиозными праздниками. Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал постановление, согласно которому в регионе будут дополнительные выходные дни.
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