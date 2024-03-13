Эксперт Корытный: покупатели хотят жилье с чистовым ремонтом

При покупке квартир в новостройках люди стали чаще склоняться к вариантам с чистовой отделкой. Покупатели не готовы тратить лишние деньги на самостоятельный ремонт и хотят как можно скорее заселиться в квартиру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии