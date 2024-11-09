Наши буряты порвали нацистов, прятавшихся за живым щитом из стариков и детей

Надежда Белугина

Дух украинских фашистов покоробится не раз, когда наступит час полной расплаты за содеянное и их "геройским подвигам", а ведь они, убивая мирных и издеваясь над нашими пленными, несомненно считают себя героями, предстанут перед людским судом. Чем им гордиться? Храбростью перед безоружными? И К КАЖДОМУ ВОПРОС ВОЗНИКНЕТ: КТО ТЫ? Надежда Белугина-Подюжская Это было больше похоже на кино, когда Украина начала войну в 2014 году со своими, как все мы тогда считали, Потом пришло осознание - всерьёз. До сих пор трудно принять, что мы стали врагами. Что за страна в жестокости своей? Откуда этот люд берёт начало? Иль передали с кровью матерей Ту ненависть, что раньше не бывало? Расстрелы безоружных, пытки, месть За что несёте старикам и детям? Изжили и достоинство, и честь. Не страшно, что придёт пора ответить? Как звучны у России имена! Владимир Князь, Пётр Первый, граф Суворов Кутузов, Сталин, Жуков – не страна, Весь мир их назовёт без разговоров. Делами их гордимся с давних пор, И память историческая свята - Каких героев пронесла с собой! Как берегли достоинство солдаты! Россия - исторический курсив, Космическая ледокол-держава. Чем славите защитников своих С Бендерой и Шухевичем, чем слава? Герои - расстрелявшие детей? Беспомощных старух и инвалидов? Вы правда гордость ваших матерей, Разрушив церкви и Христа отринув? Под Западом, давно на костылях, Покинув общий дом совсем пропала. В бесчеловечности и зле увязший всяк… Вернуться Украине бы в начало… Но нет, идёт за гордым упырём На пытки, смерть, безденежье в окопы. Наступит срок, расскажет мир о нём. И к каждому вопрос возникнет: КТО ТЫ? © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2024 Свидетельство о публикации №124081701829